Dopo un periodo prolungato di siccità, le piogge recenti hanno fatto ritorno alle paludi di Hawizeh, situate nell’Iraq meridionale. Questa zona umida, che si estende oltre il confine tra Iraq e Iran, ha visto il livello dell’acqua aumentare grazie alle precipitazioni. La regione, nota per la sua biodiversità e il ruolo come habitat naturale, si trova ora di fronte a un cambiamento nelle condizioni ambientali dopo mesi di scarsità d’acqua.

P aludi di Hawizeh (Iraq). (askanews) – Dopo una lunga siccità, le piogge hanno riportato l’acqua nelle paludi di Hawizeh, nell’Iraq meridionale, area umida transfrontaliera condivisa con l’Iran. Le immagini mostrano barche da pesca e bufali d’acqua tornati a muoversi in una delle zone simbolo del fragile equilibrio ambientale della regione. Leggi anche › La guerra in Iran accende i rincari: si alzano le bollette e il carrello della spesa “La vita tornerà, con i pesci e il bestiame, e la gente sentirà che la propria terra e il proprio futuro – dice Kazim Kasid, pescatore – sono stati restituiti, perché è nelle paludi che si trovano i loro mezzi di sostentamento.🔗 Leggi su Iodonna.it

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