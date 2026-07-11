siamo stati sfregiati tutti

Un giovane di 28 anni, cittadino algerino irregolare, ha ferito con un coltello una donna di 23 anni in una stazione della metropolitana. L’uomo era stato arrestato poche ore prima e successivamente rilasciato. La vittima ha riportato ferite sul volto. La polizia sta indagando sui motivi dell’aggressione. La scena si è svolta in un momento di grande affollamento, con passanti che hanno assistito alla scena.

Gentile Direttore Feltri, il ventottenne algerino irregolare che ha sfregiato con un coltello una ragazza di 23 anni nella metropolitana di Milano era stato arrestato poche ore prima e poi rimesso in libertà. Come è possibile che una persona ritenuta pericolosa fosse già di nuovo in strada? Lei che idea si è fatto di questa vicenda? Caro Lorenzo, questa storia non suscita soltanto rabbia. Suscita qualcosa di ancora più pericoloso: sfiducia. Quando un cittadino apprende che un uomo viene arrestato, rimesso in libertà nel giro di poche ore e, il giorno stesso, sfregia una ragazza scelta a caso mentre aspetta la metropolitana, inevitabilmente si domanda a che cosa serva l’arresto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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