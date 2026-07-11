Le autorità cinesi stanno organizzando un’operazione sottomarina nelle acque a est di Taiwan. Si tratta di un’attività che ha suscitato dubbi sulla sua natura, poiché alcuni osservatori sospettano possa avere finalità diverse rispetto a una semplice missione scientifica. La presenza di navi e sottomarini nella zona è stata segnalata, ma non ci sono dettagli ufficiali sulle intenzioni di Pechino. La situazione rimane sotto osservazione da parte di diversi paesi.

Quella imbastita dalla Cina nelle acque a est di Taiwan, è stata davvero soltanto una missione scientifica? Ci sono non pochi interrogativi sulle reali intenzioni di Pechino. Per tre giorni, tra il 16 e il 18 giugno, la nave oceanografica Xiang Yang Hong 22 ha condotto rilievi in un'area altamente strategica. Ufficialmente si è trattato di una normale attività di ricerca marina, ma c’è chi è convinto che i dati raccolti potrebbero in realtà rivelarsi preziosi anche per future operazioni navali e sottomarine. Le strane mosse della Cina. Secondo il South China Morning Post, le autorità cinesi hanno presentato l'operazione come parte del rafforzamento della presenza civile nelle acque a est di Taiwan, con obiettivi legati allo studio dell'ambiente marino, della biodiversità e delle migrazioni delle balene. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Si sta preparando a un'azione sottomarina”: cosa succede nel Mar cinese

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