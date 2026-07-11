La collaborazione tra Repetto e Birkenstock è confermata e rappresenta un mix tra le caratteristiche delle scarpe di entrambe le marche. La collezione combina elementi delle ballerine di Repetto con lo stile delle sandali Birkenstock, creando un modello estivo che sta attirando l’attenzione. Questa partnership si inserisce nel trend della stagione, portando un’inedita fusione tra moda danza e calzature casual. La collezione è tra le più notevoli del momento nel settore delle calzature.

Un ibrido tra Birkenstock e ballerine: l’incubo di tanti, il desiderio (più o meno nascosto) di altri. La nuova collab Repetto x Birkenstock è una delle collezioni più interessanti di questa stagione, dove il marchio francese di calzature per la danza si unisce al brand tedesco di scarpe. Vengono reinterpretati tre modelli iconici, unendo comfort ed estetica del balletto. Repetto x Birkenstock, quando esce la collab e tutti i prezzi. Repetto, marchio francese fondato nel 1947, poco dopo la seconda guerra mondiale, ha sede a Parigi e continua a operare nel suo storico laboratorio francese di Saint-Médard-d’Excideuil. Non è nuovo alle collab, come ad esempio quelle con Comme des Garçons e Marine Serre. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Si, la collab Repetto x Birkenstock è vera (e ci porta subito nella balletcore era estiva)

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