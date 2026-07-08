Birkenstock in versione ballerina il modello by Repetto dell'estate 2026 imita le scarpette da danza classica
Il modello Birkenstock by Repetto dell’estate 2026, ispirato alle scarpette da danza classica, sarà disponibile nei negozi dal 16 luglio. La collezione combina il design del brand tedesco di sandali con lo stile del marchio francese specializzato nel mondo della danza. La scarpa in versione ballerina riprende la forma e i dettagli delle scarpe da balletto tradizionali. La collaborazione tra i due marchi si traduce in un modello che unisce praticità e estetica ispirata alla danza.
Birkenstock x Repetto è la collezione del brand tedesco di sandali e del marchio francese specializzato nel mondo danza. Sarà nei negozi il 16 luglio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie e thread social correlati
La Birkenstock “da bambolina” è il nuovo trend dell’estate 2026Quest’estate 2026 vede il ritorno delle Birkenstock con un nuovo stile, chiamato “da bambolina”.
Le Birkenstock Arizona, solo per oggi in offerta, sono le ugly shoes più cool dell'estateDurante l'Amazon Prime Day 2026, le Birkenstock Arizona sono in offerta fino alle 23:59 di venerdì 26 giugno.
Si parla di: BIRKENSTOCK per Repetto: le scarpe dell'estate 2026; BIRKENSTOCK: UNA COLLEZIONE CON REPETTO.
Birkenstock in versione ballerina, il modello by Repetto dell’estate 2026 imita le scarpette da danza classicaBirkenstock x Repetto è la collezione del brand tedesco di sandali e del marchio francese specializzato nel mondo danza ... fanpage.it