Birkenstock in versione ballerina il modello by Repetto dell'estate 2026 imita le scarpette da danza classica

Notizia in breve

Il modello Birkenstock by Repetto dell’estate 2026, ispirato alle scarpette da danza classica, sarà disponibile nei negozi dal 16 luglio. La collezione combina il design del brand tedesco di sandali con lo stile del marchio francese specializzato nel mondo della danza. La scarpa in versione ballerina riprende la forma e i dettagli delle scarpe da balletto tradizionali. La collaborazione tra i due marchi si traduce in un modello che unisce praticità e estetica ispirata alla danza.