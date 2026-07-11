Chi c’è e ci sarà a sinistra del centrosinistra? Potere al Popolo, questo è indubbio. E non per la manifestazione di dissenso napoletano nei riguardi della leadership del campo largo, ma perché raccoglie un arcipelago irriducibile al bipolarismo e la coalizione di centrosinistra. Rifondazione comunista, invece, e un altro arcipelago di sinistra tirano a trovare un’intesa col campo largo, anche se al dunque sono proprio i cugini di Avs, Alleanza Verdi e Sinistra, a risultare i principali avversari e competitor sul piano elettorale. Giorgio Cremaschi, ex leader torinese della Fiom ed esponente di spicco di Potere al Popolo, promette senza tema di smentita che le liste ci saranno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Si fa presto a dire . Rifondazione flirta col campo largo

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