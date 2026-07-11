Uno spettacolo dedicato a Ornella Vanoni ha preso il via con un tributo musicale, seguito dall’intervento di Buffa e Fresi sul palco. La cantante, nota per le sue performance sul palcoscenico e il look elegante, è stata anche protagonista di momenti più personali, in cui ha condiviso aneddoti e riflessioni. Durante l’evento, si sono alternati momenti di musica e interventi di intrattenimento, creando un’atmosfera variegata e coinvolgente.

C’è un’Ornella Vanoni che tutti conoscono, quella del palcoscenico, delle canzoni e dell’eleganza senza tempo. E poi ce n’è un’altra, più intima e sorprendente, che si racconta tra ironia, fragilità e libertà. È proprio questo il ritratto che Pacifico porta in scena martedì 14 luglio, alle ore 21.30, in Piazza Piacentini, a San Benedetto del Tronto con ’Diario sentimentale di una donna libera. Ornella Vanoni, le parole, la musica’, nuovo appuntamento della rassegna ’Nel cuore, nell’anima. Ritratti d’autore in musica e parole’, promossa dal Comune di San Benedetto del Tronto e Amat con il contributo di Regione Marche e Ministero della... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Show dedicato a Ornella Vanoni. Poi sul palco anche Buffa e Fresi

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