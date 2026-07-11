shopping di sera la festa continua

I negozi nel centro del paese rimarranno aperti fino alle 23 durante i mercoledì di Shopping di Sera, con iniziative, eventi e animazione che proseguiranno fino al 12 agosto. Le serate estive sono dedicate allo shopping, alla convivialità e all’intrattenimento, creando un’occasione di svago per i visitatori. La manifestazione coinvolge diverse attività nel cuore della città, con il centro che si anima di eventi e negozi aperti fino a tarda sera.

Iniziative, negozi aperti, eventi e animazione nel cuore del paese è il programma dei mercoledì di Shopping di Sera che si protrarranno fino al 12 agosto per serate all’insegna dello shopping, della convivialità e dell’intrattenimento estivo. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Commercianti Vado, è una delle più longeve in provincia: "L’obiettivo – sottolinea il presidente Matteo Aloigi – resta quello di riportare le persone a vivere il centro, non solo come luogo di acquisto ma come spazio di relazione e incontro. Quest’evento cresce ogni anno grazie alla partecipazione della comunità e alla voglia condivisa di mantenere vivo il paese e punta a valorizzare il centro storico e a rafforzare il legame tra comunità, commercio e territorio, nel segno di un’estate da vivere insieme. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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