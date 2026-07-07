Un reading musicale che mette in dialogo due grandi miti narrativi dell’Ottocento, Le avventure di Pinocchio e Moby Dick, per interrogare il nostro rapporto contemporaneo con la verità e la menzogna. Così si pone ‘Balene e nasi turchini’ che vedrà Stefania Rocca – accompagnata al pianoforte del maestro Stefano Giavazzi – protagonista domani alle 21 alla Casa Museo Luciano Pavarotti a Modena, nell’ambito di Musica Maestro!’ Pinocchio e Moby Dick: due mondi opposti. Qual è il loro vero punto d’incontro? "Sono due ricerche diverse, nate da una mancanza. Pinocchio cerca se stesso, la libertà, la fuga, ma dietro ogni errore c’è il desiderio di trovare una forma, capire cosa significhi essere umano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il reading musicale di Stefania Rocca: "Pinocchio incontra Moby Dick"

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