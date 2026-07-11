Serie C Carpi ora il tris diventa ufficiale Astrologo Vitale e Carcani biancorossi
Il Carpi ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di tre nuovi giocatori: un astrologo, un Vitale e un Carcani. Questi arrivi portano a tre il numero di rinforzi in questa finestra di mercato. La società ha comunicato la firma dei contratti attraverso i propri canali ufficiali, rendendo nota l’integrazione di questi atleti nel roster. Nessun dettaglio è stato fornito sui termini dei contratti o sui ruoli specifici dei nuovi arrivati.
Continuano a riempirsi le caselle del puzzle del nuovo Carpi. Ieri la società biancorossa ha ufficializzato altri tre innesti che avevamo dato nelle scorse settimane in anteprima sul Carlino: il centrocampista 2002 Andrea Astrologo, la seconda punta 2000 Vincenzo Vitale e l’attaccante 2002 Tommaso Carcani, tutti con un contratto biennale al 30 giugno del 2028 e tutti reduci dall’accesso ai playoff della scorsa stagione. Astrologo. Nato a Roma, può giocare da play e da mezz’ala nella mediana a due. Cresciuto nel settore giovanile dei giallorossi, dopo aver completato la crescita in Primavera al Verona, ha esordito ’fra i grandi’ in C alla Vis Pesaro, passando a Lucchese e Albinoleffe, per un totale di 126 gare in C con 3 reti e 7 assist. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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