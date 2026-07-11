Serie a gold Bbc ultima chance a Bologna Ma Del Santo è senza Cosme

La Bbc Grosseto affronta oggi e questa sera il Bologna in trasferta nella Serie A Gold, con partite alle 15 e alle 21. La squadra toscana cerca una vittoria decisiva, ma dovrà fare a meno di Cosme, assente per infortunio. La sfida si svolge al ‘Gianni Falchi’ e rappresenta un momento chiave per il proseguimento del campionato.

Trasferta fondamentale per il Bbc Grosseto che oggi e stasera (alle 15 e alle 10) al ‘Gianni Falchi’ affronterà il Bologna. I maremmani arrivano a queste due sfide fondamentali dopo 4 sconfitte consecutive, al termine però di prestazioni incoraggianti: contro il Parma la squadra di Del Santo è rimasta in partita in entrambi i confronti, mentre nell’ultima gara prima della sosta il Bbc ha sfiorato il colpaccio in casa del Nettuno, subendo la rimonta solo nella parte bassa del nono dopo essere stato avanti 4-1. Molto dipenderà anche da quello che succederà a Parma, sponda Crocetta. Contro Nettuno infatti i padroni di casa potrebbero anche chiudere il discorso salvezza se il Bbc non farà bottino pieno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Serie A Gold. BBC, Bologna's last chance. But Del Santo is without Cosme.A crucial away match for BBC Grosseto, who will face... today and tonight (at 3:00 PM and 10:00 AM) at the 'Gianni Falchi' stadium. sport.quotidiano.net

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