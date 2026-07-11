Sequestrato un negozio in città Bilanci falsificati e truffe aggravate

Un negozio di 80 metri quadrati nel centro storico di Sarzana, valutato oltre 62 mila euro, è stato sequestrato dalla Guardia di finanza. L’operazione fa parte di un’indagine su bilanci falsificati finalizzati a ottenere finanziamenti pubblici. L’attività investigativa ha portato al blocco dell’esercizio commerciale e alla verifica di eventuali truffe aggravate correlate. Le autorità continuano a indagare sulle pratiche illecite legate alla gestione del negozio.

Sarzana, 11 luglio 2026 – Un negozio di 80 metri quadrati nel centro storico di Sarzana del valore di oltre 62 mila euro è stato sequestrato dalla Guardia di finanza nell’ambito di un’indagini finalizzata su bilanci falsificati per ottenere finanziamenti pubblici. Un’operazione di livello nazionale che ha portato al sequestro di beni per ben 640 mila euro. Le fiamme gialle hanno sequestrato i beni a un soggetto soggetto ritenuto tra i promotori e organizzatori di un’associazione per delinquere volta a commettere plurime truffe aggravate ai danni dell’Unione Europea e dello Stato e reati societari. Il nucleo di Polizia economico finanziaria... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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