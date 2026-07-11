Seicentomila euro in fumo le puntate di Adinolfi nei casinò

Seicentomila euro sono stati spostati da un conto bancario verso diverse case da gioco italiane e straniere, secondo le analisi della finanza. Tuttavia, nelle verifiche bancarie non sono state trovate tracce di vincite o accrediti provenienti da quei casinò. Le transazioni indicano solo versamenti, senza movimenti di denaro in uscita o ritorni dai casinò. La somma sembra essere stata persa senza che ci siano stati rimborsi o vincite associate.

I soldi erano diretti verso case da gioco italiane e straniere. Nelle movimentazioni bancarie analizzate dalla finanza non compare però il percorso inverso: nessuna vincita, nessun accredito proveniente da quegli stessi casinò. 🔗 Leggi su Roma.repubblica.it

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