Amorim è arrivato a Milanello e ha subito iniziato il suo allenamento, caratterizzato da sedute brevi e focus sui confronti uno contro uno. Non ci sono pause o tempi morti durante le sessioni. Al suo arrivo, ha sorriso a Linate, ma una volta arrivato al centro sportivo, i suoi occhi si sono spalancati guardando l’impianto.

Raccontano che il sorriso a 36 denti sfoggiato appena sbarcato a Linate - quando non aveva ancora visto nulla - si sia evoluto in occhi sgranati nel momento in cui ha oltrepassato il cancello verde di Milanello. Come d'altra parte ha sottolineato anche lui il giorno della presentazione: "Lo adoro. E' strepitoso, eccezionale, mi dicono che è un po’ vecchio ma io dico di no, c’è tutto quello che serve. Non potrei essere più felice, mi sento assolutamente a casa". Ruben Amorim quando parla solitamente è molto diretto, schietto e non ha mai avuto un particolare interesse per la piaggeria. Insomma c'è da credergli quando tesse le lodi del suo nuovo posto di lavoro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sedute brevi, niente tempi morti, 1 contro 1: ecco come allena Amorim

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