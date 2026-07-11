Se ascolti Geolier sei contemporaneo se ascolti Ultimo devi giustificarti | perché amarlo è una lotta al pregiudizio

È stato pubblicato un testo che mette a confronto due artisti musicali, uno rappresentante della scena rap contemporanea e l’altro della musica pop. Secondo l’autore, ascoltare Geolier è un segno di consapevolezza moderna, mentre ascoltare Ultimo richiede una giustificazione, ricollegata a pregiudizi. Il testo sottolinea come le preferenze musicali siano viste come indicatori di capacità di interpretare il presente culturale e sociale.

Se sul telefono passano le barre di Kid Yugi o il flow identitario di Geolier, l’ambiente circostante ti riconosce una forma di lucidità contemporanea, il merito di saper leggere il presente. Se invece sul display compare il nome di Ultimo, scatta una sorta di meccanismo di difesa sociale. Analisi su come Niccolò Moriconi abbia trasformato la sua storia di esclusione in un sentimento collettivo che non ha bisogno di patenti intellettuali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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