scuola primaria ora tocca al secondo lotto

È stato firmato il contratto che avvia il secondo lotto dei lavori per la costruzione della nuova scuola primaria di via Ozanam. La fase successiva prevede l’avvio degli interventi di realizzazione, completando così il progetto di ampliamento e ristrutturazione dell’edificio. La conclusione dei lavori permetterà di ampliare gli spazi disponibili e di aggiornare le strutture esistenti. La scuola rappresenta un intervento pianificato da tempo, volto a migliorare le condizioni di insegnamento e apprendimento.

Il maxi-progetto della nuova scuola primaria di via Ozanam entra nella fase decisiva con la firma del contratto che dà il via al secondo lotto dei lavori. Snodo cruciale per l’opera pubblica più importante di Concorezzo, un investimento da 17 milioni di euro che finora ha vissuto un iter non privo di ostacoli. L’avvio di questa tranche, del valore di circa 9 milioni, arriva infatti dopo i pesanti ritardi accumulati sulla costruzione della palestra, un rallentamento che nei mesi scorsi aveva innescato la dura protesta dell’opposizione di centrosinistra. La nuova fase prevede la nascita di un edificio a elevata efficienza energetica e acustica adiacente a quello attuale, che verrà abbattuto solo dopo il trasferimento degli alunni per non interrompere le lezioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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