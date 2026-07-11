Dal 31 agosto, le scuole di Scarperia e San Piero aprono anticipatamente per le classi seconde e terze della primaria. L’iniziativa, promossa dal Comune, è sperimentale e riguarda esclusivamente queste sezioni, sia nel capoluogo che in San Piero a Sieve. La decisione permette agli studenti di rientrare prima rispetto alle date tradizionali di inizio anno scolastico. L’obiettivo è testare questa modalità di avvio anticipato.

SCARPERIA E SAN PIERO A Scarperia e San Piero la scuola inizia in anticipo. L’iniziativa, promossa dal Comune, è sperimentale, e per quest’anno riguarda solo le classi seconde e terze della primaria, sia a Scarperia che a San Piero a Sieve. E’ il progetto ’ Scuola aperta ’, messo a punto nelle ultime settimane attraverso la collaborazione tra uffici comunali, Istituto comprensivo e la cooperativa Convoi, alla quale è affidata le gestione del servizio. Così fin dal 31 agosto la scuola primaria riaprirà per i bambini e le bambine di seconda e terza e sono previsti due turni settimanali, dalle 8 alle 16.30, il primo dal 31 agosto al 4 settembre, il secondo dal 7 all’11. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - ’Scuola aperta’ già dal 31 agosto. I bambini di II e III possono rientrare

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