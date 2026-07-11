Un buon scrub corpo aiuta a preparare la pelle alla depilazione, riducendo peli incarniti, ispessimenti e macchie. Inoltre, può contribuire a prolungare l’abbronzatura e migliorare l’aspetto di pelle secca. Questi prodotti sono utili anche per eliminare le cellule morte e prevenire la formazione di follicoli infetti. L’applicazione si consiglia prima di esporsi al sole o di effettuare trattamenti di depilazione, per una pelle più liscia e uniforme.

Per preparare la pelle alla depilazione, ridurre la strawberry skin, gli ispessimenti cutanei e le macchie, ma anche prolungare l'abbronzatura con un gesto che entra nella routine senza troppi sforzi – ripagando con un finish che ricorda la seta +++dropcap Lo scrub corpo è il prodotto, più di ogni altro, responsabile di mantenere la pelle liscia, uniforme e morbida. Grazie all'attrito meccanico creato dalla sua formula, esfolia le cellule morte che si formano sullo strato superficiale della cute – causa primaria di secchezza, desquamazione, cheratosi e discromie cutanee –, rimuovendole con delicatezza. Questa particolare funzione fa di questo il prodotto con cui assicurarsi una pelle ben liscia e luminosa in qualsiasi periodo dell'anno e, d'estate, dell'essenziale per una tintarella che dura più a lungo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Scrub corpo per peli incarniti, abbronzatura e pelle secca: i migliori

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