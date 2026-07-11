Scoperta la lucertola che fa sub usando una bolla d'aria sul naso | resiste per almeno 20 minuti sott'acqua
Una lucertola del Costa Rica, un anole acquatico, può rimanere sott'acqua almeno 20 minuti. Respira creando una bolla d'aria sulla parte superiore del naso, che le consente di respirare mentre è immersa. Due studi scientifici hanno confermato questa capacità. La lucertola utilizza questa tecnica per sfuggire ai predatori e restare sommersa più a lungo rispetto ad altre specie.
Nelle foreste del Costa Rica, l'anole acquatico respira sott'acqua creando una bolla d'aria sulle narici. Questa tecnica gli permette di restare immerso fino a 20 minuti e sfuggire ai predatori: la conferma in due studi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
MOSASAURUS: la LUCERTOLA GIGANTE che dominava i mari prima del MEGALODON
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