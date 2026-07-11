Scomparsa Riccardo Branchini la mamma chiede aiuto anche a Mattarella | Vivo sospesa tra speranza e disperazione

Notizia in breve

La madre di Riccardo Branchini ha scritto al presidente della Repubblica, chiedendo aiuto per la scomparsa del figlio avvenuta il 13 ottobre 2024. Nella lettera, la donna esprime una condizione di “sospensione tra speranza e disperazione”. La famiglia ha reso pubblico il messaggio per cercare di ottenere maggiore attenzione e supporto nella ricerca di Riccardo. La scomparsa non ha ancora avuto esiti positivi o dettagli ulteriori.