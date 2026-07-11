Scomparsa Riccardo Branchini la mamma chiede aiuto anche a Mattarella | Vivo sospesa tra speranza e disperazione
La madre di Riccardo Branchini ha scritto al presidente della Repubblica, chiedendo aiuto per la scomparsa del figlio avvenuta il 13 ottobre 2024. Nella lettera, la donna esprime una condizione di “sospensione tra speranza e disperazione”. La famiglia ha reso pubblico il messaggio per cercare di ottenere maggiore attenzione e supporto nella ricerca di Riccardo. La scomparsa non ha ancora avuto esiti positivi o dettagli ulteriori.
La lettera di Federica Pambianchi, mamma di Riccardo Branchini, al presidente della Repubblica Sergio Mattarella: “Il 13 ottobre 2024 è scomparso mio figlio. Da quel giorno la mia vita si è fermata”. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Segui gli aggiornamenti su Mattarella.
SCOMPARSA RICCARDO BRANCHINI: LA MAMMA LANCIA UN APPELLO PER LO SVUOTAMENTO DELLA DIGA
Notizie e thread social correlati
Scomparsa Riccardo Branchini, la mamma scrive a Giorgia Meloni: “Mi aiuti ad avere risposte”Una madre ha scritto una lettera alla premier per chiedere spiegazioni sulla scomparsa del figlio, avvenuta ad Acqualagna nel 2024.
Scomparsa di Riccardo Branchini, la mamma al ritrovo al Furlo: "Chiedo solo la verità"Una donna si è presentata al punto di ritrovo al Furlo, chiedendo di conoscere la verità sulla scomparsa del figlio.
Temi più discussi: Riccardo Branchini, 3 nuove segnalazioni da Trento, Losanna e Mantova. La mamma: Non è lui ma continuo a cercare; Una grande mano arriverebbe per me da..., le parole della mamma di Riccardo Branchini: le ultime notizie; Appello per Riccardo Branchini arriva fino al Presidente Mattarella.
Scomparsa di Riccardo Branchini, 3 nuove segnalazioni da Trento, Losanna e Mantova. La mamma rompe il silenzio >> https://buff.ly/bg7s3mG facebook
Scomparsa Riccardo Branchini, la mamma chiede aiuto anche a Mattarella: Vivo sospesa tra speranza e disperazioneLa lettera di Federica Pambianchi, mamma di Riccardo Branchini, al presidente della Repubblica Sergio Mattarella: Il 13 ottobre 2024 è scomparso mio ... fanpage.it
Una grande mano arriverebbe per me da..., le parole della mamma di Riccardo Branchini: le ultime notizieEra l’ottobre del 2024 quando Riccardo Branchini, all’epoca 19enne, scomparve da Acqualagna, nella provincia di Pesaro e Urbino. Da allora la mamma non ha mai smesso di cercarlo. Sono passato quasi du ... notizie.it