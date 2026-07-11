È stato introdotto il servizio ‘Ginevra AI’ per il check-in online delle navi di Grandi Navi Veloci. I passeggeri possono completare le procedure di imbarco tramite l’intelligenza artificiale, ricevendo automaticamente la boarding pass digitale. La novità mira a semplificare e velocizzare il processo di imbarco, eliminando la necessità di presentarsi ai desk di frontiera con documenti cartacei. La funzione è disponibile tramite il sito web e l’applicazione mobile della compagnia.

Novità per GNV - Grandi Navi Veloci, che punta sulla digitalizzazione del viaggio: con ‘ Ginevra AI ’, il nuovo check-in online con boarding pass mobile e il rinnovato ‘ myGNV Club ’, la compagnia accelera il proprio percorso di innovazione introducendo, per la prima volta nel settore dei traghetti a livello globale, l’ intelligenza artificiale conversazionale applicata all’acquisto di un biglietto. Il check-in online consente al passeggero di completare l’imbarco da casa e ricevere il documento direttamente sul telefono poche ore prima della partenza. "Con queste innovazioni – dice Matteo Della Valle, chief commercial officer di GNV – compiamo un ulteriore passo avanti nel percorso di trasformazione digitale di GNV, mettendo la tecnologia al servizio di un’esperienza di viaggio sempre più semplice, fluida e personalizzata". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sbarca ’Ginevra AI’. L’Intelligenza Artificiale facilita il check-in online

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