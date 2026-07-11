A Savignano, è stata presentata una strategia per il centro storico volta a renderlo più vivo e attrattivo tutto l’anno. La proposta non si limita a un calendario di eventi, ma mira a creare un piano di interventi continui per valorizzare l’area. L’obiettivo è incentivare la frequentazione costante, coinvolgendo attività e iniziative permanenti. La strategia sarà sviluppata nel corso dei prossimi mesi con interventi specifici e programmati.

Non soltanto un calendario di eventi ma una strategia pensata per rendere il centro storico di Savignano un luogo vivo e attrattivo durante tutto l’anno. È questa la direzione intrapresa dall’amministrazione comunale, che sta lavorando da più di un anno a un progetto organico di valorizzazione del territorio fondato su identità, partecipazione, comunicazione e programmazione culturale. Dicono il sindaco Nicola Dellapasqua e la vicesindaca Stefania Morara: "A un anno dall’avvio del progetto abbiamo tracciato un primo bilancio di un percorso che procede con una strategia di medio-lungo periodo. L’obiettivo è rafforzare l’identità di Savignano e rendere il centro storico sempre più attrattivo, vivo e riconoscibile, attraverso interventi che interessano comunicazione, eventi, mobilità, spazio pubblico e valorizzazione culturale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Savignano, la strategia per il centro storico

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