Napoli accordo quadro tra Fondazione di Comunità Centro Storico e Centro Studi Eu-Med

Il 2 gennaio 1914, a Cleveland, Ohio, un imprenditore proprietario di una banca ha fondato quella che diventerà la prima Fondazione di Comunità al mondo. Nella stessa giornata, in Italia, è stato siglato un accordo tra una Fondazione di Comunità locale e un centro di studi dedicato alla regione Eu-Mediterraneo. La collaborazione riguarda iniziative di carattere sociale e culturale nel quartiere storico della città. L'intesa mira a promuovere progetti condivisi per il benessere della comunità e lo sviluppo locale.

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Il 2 gennaio 1914 a Cleveland, Ohio, Frederick Goff, proprietario della Cleveland Trust Company, dava vita a quella che a breve sarebbe divenuta la prima Fondazione di Comunità della storia. A 100 anni di distanza dalla sua nascita, la Cleveland Foundation rappresenta una delle più importanti realtà della filantropia comunitaria degli Stati Uniti d’America con un patrimonio di oltre 2 miliardi di dollari e erogazioni annue per circa 80 milioni. Il modello proposto da Goff a Cleveland nel giro di pochi anni si diffuse in tutte gli Stati Uniti d’America. Solo in tempi più recenti, a partire dagli anni Ottanta, questo modello ha iniziato ad affermarsi anche in Europa e in altre parti del mondo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Terni, accordo tra UniPg e Ordine dei Notai: “Nuovo centro studi per salvaguardare i diritti dei consumatori” Comunità S.A.N.E. e SSC Napoli nelle scuole per sensibilizzare i giovani sui temi della sana alimentazioneComunità S.A.N.E. entra nelle scuole con la SSC Napoli: ieri il primo appuntamento all’Istituto Isabella D’Este Caracciolo di Napoli Si è svolto presso l’Istituto Isabella D’Este Caracciolo di Napoli ... 100x100napoli.it Napoli. Interessante progetto della Fondazione ‘Pellegrini’ e altri per sostenere i giovani a rischioAl via il progetto della Fondazione Pellegrini con Deloitte e Arciconfraternita per il Centro Socio Educativo. Alla presentazione della iniziativa, il pr ... teleradio-news.it