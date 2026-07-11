Oggi si è svolto il primo allenamento stagionale del Sassuolo al Mapei Football Center, segnando l'inizio della nuova gestione tecnica. I tifosi hanno incontrato il nuovo allenatore, Alberto Aquilani, nel corso di un evento organizzato ieri presso l’hotel Due Pini di Corlo, tradizionale punto di ritrovo per le attività estive della squadra. La squadra si è radunata per prepararsi alla stagione, con il primo allenamento ufficiale che ha aperto il ritiro.

di Stefano Fogliani SASSUOLO Raduno e primo allenamento oggi al Mapei Footoball Center, per il ‘nuovo’ Sassuolo di Alberto Aquilani, ma antipasto già ieri presso l’hotel Due Pini di Corlo, da sempre ‘base logistica’ delle estati neroverdi. Quando, a ora di cena, si sono materializzati i primi neroverdi. Volti distesi e sorridenti, dopo le meritate vacanze, abbracci e sorrisi e quella sensazione di una cosa che ricomincia che ammanta di entusiasmo il periodo forse più faticoso dell’anno, quello fatto di temperature torride, appena mitigate dal ritiro in altura – il Sassuolo parte lunedì per Ronzone, rientro previsto il 26 luglio – ma appesantite da quelle fatiche che rimettono in moto quelle che, di fatto, sono macchine. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sassuolo Estate finita, Aquilani dai tifosi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sassuolo-Milan, ecco perché Maignan ha invitato i rossoneri a non andare dai tifosiDopo la partita tra Sassuolo e Milan, il portiere e capitano dei rossoneri ha chiesto ai compagni di dirigersi verso gli spogliatoi, evitando di...

Sassuolo, è ufficiale: Aquilani nuovo allenatoreIl Sassuolo ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Alberto Aquilani come nuovo allenatore.

Temi più discussi: Sassuolo, ecco Aquilani; Aquilani: Al Sassuolo si lavora bene, Berardi è un valore aggiunto; Sassuolo, oggi parte la nuova stagione. Per Aquilani una rosa extra-large e il dubbio modulo.

Sassuolo Summer is over, Aquilani to the fansYesterday in Corlo the first handshakes that open the season, this evening the new coach introduces himself to the black and green fans. sport.quotidiano.net

Sassuolo Estate finita, Aquilani dai tifosiIeri a Corlo le prime strette di mano che aprono la stagione, stasera il nuovo allenatore si presenta al popolo neroverde . msn.com