Un uomo è stato fermato e ha confessato di aver sparato a un 35enne durante un episodio avvenuto venerdì mattina in un comune del Sulcis. La vittima è deceduta a seguito di un colpo di fucile che l’ha colpita tra petto e volto. Le forze dell’ordine avevano avviato le indagini subito dopo il fatto e il sospettato ha fornito una confessione durante l’interrogatorio. La dinamica dell’accaduto e i motivi dell’episodio sono ancora in fase di accertamento.

Svolta decisiva nelle indagini sulla morte di Daniele Cacciarru, il 35enne ucciso nella mattinata di venerdì 10 luglio con un colpo di fucile che l'ha raggiunto tra petto e volto a Santadi, nel Sulcis, in Sardegna. Nella notte Graziano Porcu, 61 anni, reo confesso del delitto dopo una giornata di interrogatori, è stato arrestato e trasferito nel carcere di Uta con l'accusa di omicidio volontario., Ai carabinieri della compagnia di Carbonia e al pm Daniele Caria che coordina le indagini, l'indagato ha detto di aver sparato perché minacciato. "Sono entrati in casa in piena notte, erano armati di roncola o coltelli e mi sono difeso", avrebbe detto nel corso degli interrogatori. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Sardegna, 35enne ucciso con un colpo di fucile: il fermato confessa

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Omicidio a Santadi, 35enne muore ucciso da un colpo di fucile, fermato un sospettato

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Sardegna, 35enne ucciso nel Sulcis con un colpo di arma da fuocoUn uomo di 35 anni è stato ucciso con un colpo di arma da fuoco nel Sulcis, in Sardegna, venerdì mattina.

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