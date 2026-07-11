2026. Stasera, sabato 11 luglio 2026, alle ore 21.20 su Rai 3 va in onda Sapiens – Un solo pianeta, l’appuntamento con la divulgazione scientifica e ambientale condotto da Mario Tozzi. Cinquant’ anni dopo, cosa si è capito e cosa si può ancora imparare dagli eventi di Seveso? È stato solo un incidente o una catastrofe annunciata ed evitabile? Quanto ha inciso la vicenda di Seveso nella storia e nella società italiana? Una nuova Seveso può ripetersi ancora? La chimica oggi è davvero sicura? Quanto sono importanti i prodotti chimici nella vita quotidiana e come convivere con l’industria che li produce? Questi sono solo alcuni degli interrogativi sui quali si concentrerà la puntata speciale di “Sapiens – Un solo Pianeta” intitolata “Seveso, l’estate della diossina”. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Sapiens – Un solo pianeta: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 11 luglio

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