Dopo aver superato il milione e duecentomila spettatori nelle sale francesi, Santiago – Un cammino per ricominciare debutterà nei cinema italiani il 24 settembre, distribuito da Officine UBU. Diretto da Yann Samuell, regista di Amami se hai coraggio e La guerra dei bottoni, il film propone un road movie che intreccia il tema del viaggio con quello della rinascita personale. Tratto dal romanzo Marche et invente ta vie di Bernard Ollivier e ispirato a vicende realmente accadute, il film segue il percorso di Adam, un adolescente segnato dall’abbandono e dalla rabbia, e di Fred, un’insegnante sospesa dal lavoro dopo un grave errore. I due si incontrano grazie a un’associazione che offre ai giovani percorsi educativi alternativi alla detenzione e affrontano insieme il Cammino di Santiago di Compostela. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - “Santiago – Un cammino per ricominciare” arriva nei cinema italiani dal 24 settembre

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Il cammino di Santiago-Un cammino dentro e fuori di me

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