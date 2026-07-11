A Palermo, le celebrazioni di Santa Rosalia si svolgono nei palazzi Costantino e Di Napoli ai Quattro Canti e in palazzo Oneto. L’evento è organizzato dai marchesi Roberto Bilotti Ruggi d’Aragona e Cesira Palmeri di Villalba. La manifestazione coinvolge le strutture storiche della città, senza indicazioni su attività specifiche o partecipanti.

Palermo, i palazzi Costantino e Di Napoli ai 4 Canti e palazzo Oneto sono lo scenario delle celebrazioni di Santa Rosalia promosse dai marchesi Roberto Bilotti Ruggi d'Aragona e Cesira Palmeri di Villalba. Un convegno del prof. Andrea Donati, del board collezioni Doria Pamphilj Landi, rievocherà la quadreria di palazzo Oneto con capolavori portati da Genova tra i quali il celebre ritratto di Agostino Landi, opera di Tiziano, oggi al museo di Boston. Seguirà il documentario “Nude e vestite“sulle maddalene di Tiziano a Palermo. Una di queste, commissionata da Vittoria Colonna d'Avalos - musa di Michelangelo, era a palazzo dei Normanni con il vicerè Ferrante d'Avalos. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Santa Rosalia e la collezione Bilotti

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