Santa Rosalia al via i festeggiamenti con la tradizionale Scinnuta del busto argenteo

A Santo Stefano Quisquina sono iniziati i festeggiamenti in onore di Santa Rosalia con la tradizionale “Scinnuta” del busto argenteo, avvenuta domenica 31 maggio. Questo momento, molto sentito dalla comunità, segna l'inizio ufficiale del programma religioso. La processione con il busto, che contiene le reliquie della santa, ha attirato numerosi partecipanti. I festeggiamenti proseguiranno con eventi religiosi e civili fino alla conclusione del calendario previsto.

Entrano nel vivo a Santo Stefano Quisquina i festeggiamenti in onore di Santa Rosalia. Il programma religioso prenderà il via domenica 31 maggio con uno dei momenti più sentiti dalla comunità quisquinese: la tradizionale “Scinnuta” del busto argenteo che custodisce le preziose reliquie della. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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