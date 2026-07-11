Sanità visite nei tempi in Romagna

Da ilrestodelcarlino.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un paziente ha riferito di aver atteso due anni per un intervento di cataratta presso un ospedale della Romagna. La testimonianza riguarda una prenotazione effettuata in un ospedale di Faenza.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Due anni di attesa per un intervento di cataratta: è la testimonianza che abbiamo riportato ieri di un paziente in merito a una prenotazione all’ ospedale di Faenza. Ora sul caso interviene l’ Ausl Romagna, che precisa che in realtà l’appuntamento in questione non è relativo all’intervento, ma solo a una visita oculistica. Il punto che emerge però è un altro: spesso l’Ausl riesce a garantire le prestazioni richieste nei tempi prestabiliti dalla legge, ma a costo che il paziente si sposti in altri presidi della Romagna, e questo non è sempre possibile. "Dalla consultazione dei sistemi aziendali – è la replica dell’Ausl – emerge che il... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

sanit224 visite nei tempi in romagna
© Ilrestodelcarlino.it - Sanità, "visite nei tempi in Romagna"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Appropriatezza delle prescizioni nella sanità modenese | TGR RAI Emilia-Romagna, 5/3/26

Video Appropriatezza delle prescizioni nella sanità modenese | TGR RAI Emilia-Romagna, 5/3/26

Notizie e thread social correlati

Sanità, liste d’attesa in calo: l’81% delle visite è nei tempiRecentemente sono stati diffusi i dati sulle liste d’attesa nel settore sanitario, che mostrano come l’81% delle visite specialistiche venga...

Leggi anche: Sanità in Emilia-Romagna: 535mila visite nei weekend per le liste d’attesa

Temi più discussi: Liste d'attesa, dall'Associazione Coscioni un numero verde per ottenere visite nei tempi previsti; Liste d’attesa, un numero gratuito per aiutare i cittadini a ottenere visite in tempo; Sanità, visite nei tempi in Romagna; Liste d'attesa, Numero bianco per ottenere visite nei tempi previsti.

sanità visite nei tempiSanità, visite nei tempi in RomagnaL’Ausl replica al paziente che deve attendere due anni: Ha scelto l’ospedale di Faenza, che ha attese elevate ... ilrestodelcarlino.it

sanità visite nei tempiListe d'attesa, Numero bianco per ottenere visite nei tempi previstiAttendere mesi per una visita specialistica o un esame diagnostico senza sapere di avere un'alternativa. (ANSA) ... ansa.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web