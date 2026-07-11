Sanità visite nei tempi in Romagna

Due anni di attesa per un intervento di cataratta: è la testimonianza che abbiamo riportato ieri di un paziente in merito a una prenotazione all’ ospedale di Faenza. Ora sul caso interviene l’ Ausl Romagna, che precisa che in realtà l’appuntamento in questione non è relativo all’intervento, ma solo a una visita oculistica. Il punto che emerge però è un altro: spesso l’Ausl riesce a garantire le prestazioni richieste nei tempi prestabiliti dalla legge, ma a costo che il paziente si sposti in altri presidi della Romagna, e questo non è sempre possibile. "Dalla consultazione dei sistemi aziendali – è la replica dell’Ausl – emerge che il... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Appropriatezza delle prescizioni nella sanità modenese | TGR RAI Emilia-Romagna, 5/3/26

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La sanità pubblica esiste per garantire che il diritto alla salute non dipenda dal reddito. Oggi, invece, i dati ci raccontano un’altra realtà: milioni di persone rinunciano a visite ed esami perché non possono permetterseli o perché il sistema non riesce a garantire x.com

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