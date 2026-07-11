Sanità visite nei tempi in Romagna
Un paziente ha riferito di aver atteso due anni per un intervento di cataratta presso un ospedale della Romagna. La testimonianza riguarda una prenotazione effettuata in un ospedale di Faenza.
Due anni di attesa per un intervento di cataratta: è la testimonianza che abbiamo riportato ieri di un paziente in merito a una prenotazione all’ ospedale di Faenza. Ora sul caso interviene l’ Ausl Romagna, che precisa che in realtà l’appuntamento in questione non è relativo all’intervento, ma solo a una visita oculistica. Il punto che emerge però è un altro: spesso l’Ausl riesce a garantire le prestazioni richieste nei tempi prestabiliti dalla legge, ma a costo che il paziente si sposti in altri presidi della Romagna, e questo non è sempre possibile. "Dalla consultazione dei sistemi aziendali – è la replica dell’Ausl – emerge che il... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Appropriatezza delle prescizioni nella sanità modenese | TGR RAI Emilia-Romagna, 5/3/26
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