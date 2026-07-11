sandali bassi mania quali modelli indossare per slanciare le gambe

Durante l’estate, i sandali bassi sono tra le scarpe più indossate, grazie al clima caldo e alla ricerca di comodità. Questi modelli si distinguono per cinturini e lacci che, oltre ad arricchire il design, aiutano a allungare visivamente la gamba. La scelta di un paio di sandali bassi può influenzare l’effetto estetico complessivo, con vari stili adatti a diverse occasioni.

L’estate è la stagione per eccellenza dei sandali bassi. Con le temperature elevate la voglia di comodità e versatilità regnano sovrane. I sandali sono una scarpa che oltre ad essere di tendenza consentono di tenere scoperti i piedi con stile grazie a dettagli come cinturini, e lacci che ne contribuiscono anche a slanciare la gamba. In particolare per l’estate 2026 protagonista indiscusso in tema di calzature è il minimalismo degli anni Novanta al quale si aggiunge il romanticismo tipico bohemienne grazie a modelli originali e sofisticati. Le nuance di tendenza spaziano dal nude, al classico nero fino ai colori più sgargianti e dall’effetto vitaminico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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