Mai più passi falsi | quali scarpe mettere con la gonna midi per slanciare il look

Da iodonna.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La gonna midi rappresenta un elemento di stile che si adatta a diverse occasioni, grazie alla sua combinazione di eleganza e praticità. La scelta delle scarpe da abbinare può influenzare l’effetto complessivo del look, contribuendo a valorizzare la figura e l’outfit. Con questa gonna si possono indossare vari modelli di calzature, dalle décolleté ai sandali, a seconda del risultato desiderato. La combinazione corretta di scarpe e gonna midi permette di ottenere un aspetto equilibrato e raffinato.

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L a gonna midi è il capo della via di mezzo: elegante ma pratica, rigorosa ma versatile, tanto da ufficio quanto da aperitivo. Questa sua doppia anima rischia di confondere lo styling, sopratutto quando ci si domanda quali scarpe abbinarvici. La lunghezza sotto il ginocchio, sofisticata ma non sempre semplice, può slanciare o accorciare, alleggerire o appesantire l’intero look. Come abbinare la gonna midi di jeans: 5 look chic a cui ispirarsi X La buona notizia? Esistono svariate alternative. Dalle ballerine alle sneaker, dai sandali con tacco ai mocassini, ecco quali scarpe abbinare a una gonna midi per trasformarla nel jolly più chic della stagione. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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