Salerno nella morsa del caldo | giù in classifica tra notti tropicali e troppo cemento

A Salerno le temperature rimangono elevate, con notti tropicali che contribuiscono a portare la città in una posizione bassa nella classifica delle località più calde. La presenza di molto cemento in città influisce sul clima urbano, aumentando le temperature notturne. Nel settore sanitario, si studia il metodo del “co-bedding” nei neonati prematuri, con il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come esempio di ricerca. Sul fronte vulcanologico, uno specialista segnala un rischio elevato sui Campi Flegrei e critica la comunicazione degli enti preposti.

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina De Laurentiis: “In Italia si guarda poco al successo. 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

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