Nella prima settimana di luglio, in Toscana si prevede un ritorno del caldo intenso, con temperature che non raggiungeranno i 40 gradi ma saranno comunque elevate. Le previsioni indicano una settimana con bollettini di colore rosso e notti caratterizzate da condizioni tropicali. La breve fase di frescura è terminata e le condizioni climatiche continueranno a essere afose per diversi giorni.

Firenze, 6 luglio 2026 – La ‘ parentesi fresca ’ è stata breve ed è già un lontano ricordo. Anche se la colonnina di Mercurio stavolta non dovrebbe raggiungere picchi di 40 gradi, il grande caldo è tornato e ci accompagnerà un bel po’ con le sue giornate afose e pure con le temibili notti tropicali. “Ci attende una fase stabile e decisamente calda, pienamente estiva”, spiega Bernardo Gozzini, amministratore unico del consorzio LaMMA. La tendenza, secondo gli esperti, è chiara: il termometro inizierà una salita costante, accompagnandoci per tutta la settimana e anche per l'inizio della prossima. Nei prossimi giorni la colonnina di mercurio si assesterà tra i 34 e i 35 gradi, ma è per la giornata di giovedì 9 che è atteso il picco, con punte di 36 gradi o più. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Torna l’incubo del grande caldo, l’esperto: “In Toscana settimana da bollino rosso e notti tropicali”

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