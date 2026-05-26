Orari costi strutture iscrizioni | tutto quello che devi sapere sui Centri estivi ad Ancona

Il Comune di Ancona ha annunciato l’ampliamento dei centri estivi comunali per l’estate 2026, con un’attenzione particolare ai percorsi di inclusione per i minori con disabilità. Sono stati definiti orari, costi, modalità di iscrizione e le strutture coinvolte. La programmazione riguarda bambini e ragazzi, con servizi socio-educativi dedicati anche alle esigenze di coloro che necessitano di supporto specifico. Le strutture coinvolte saranno più numerose rispetto agli anni precedenti.

l Comune di Ancona conferma e amplia per l’estate 2026 l’organizzazione dei centri estivi comunali e dei servizi socio-educativi rivolti a bambini e ragazzi, con particolare attenzione ai percorsi di inclusione dedicati ai minori con disabilità. La programmazione predisposta dall’Amministrazione. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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