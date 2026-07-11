salario giusto le imprese formano un fronte comune

Le imprese hanno raggiunto un’intesa per promuovere un salario minimo uniforme e rafforzare la contrattazione collettiva. L’accordo mira a stabilire regole condivise per migliorare le condizioni salariali e favorire una maggiore coesione tra le parti coinvolte nel mercato del lavoro. La firma rappresenta un passo importante verso un intervento coordinato nel settore, con l’obiettivo di garantire salari più equi e di rafforzare il ruolo delle trattative collettive.

Un passo avanti per mettere ordine nel mercato del lavoro e rafforzare il ruolo della contrattazione collettiva. È questo il significato dell'accordo sottoscritto da quattordici associazioni datoriali che hanno deciso di definire criteri comuni per misurare la rappresentanza delle imprese, aumentare la trasparenza dei contratti nazionali e individuare il riferimento per il cosiddetto «salario giusto», uno dei pilastri del decreto Lavoro. A firmare l'intesa sono state Agci, Ania, Casartigiani, Claai, Cna, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confcooperative, Confesercenti, Confetra, Confindustria (in foto il presidente Emanuele Orsini), Confservizi e Legacoop. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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