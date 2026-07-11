Dopo la sconfitta 47-17 contro gli All Blacks, l’allenatore italiano ha elogiato l’atteggiamento della squadra, ma ha sottolineato che ci sono ancora aspetti da migliorare, in particolare nella ripresa. Ha evidenziato che i dettagli sono stati pagati e ha espresso soddisfazione per il cuore mostrato dai giocatori. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata su eventuali cambi di formazione o strategie future.

Gonzalo Quesada salva l’atteggiamento della sua Italia dopo la sconfitta per 47-17 contro gli All Blacks nella seconda giornata della Nations Championship, ma non nasconde le criticità emerse soprattutto nella ripresa. Il commissario tecnico azzurro promuove lo spirito mostrato dalla squadra nei primi quaranta minuti, sottolineando l’intensità della prestazione difensiva, ma individua nei dettagli tecnici e nell’avvio del secondo tempo le chiavi del pesante passivo. “Anche se con il Giappone la partita non è andata bene non aveva senso fare troppi cambiamenti, dovevamo trovare il ritmo partita. Oggi abbiamo avuto 41 minuti di palla in gioco e i ragazzi hanno fatto oltre 300 placcaggi, per quello siamo soddisfatti dello spirito del primo tempo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Rugby: Quesada, “Orgoglioso del cuore dell’Italia, ma pagati i dettagli”

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