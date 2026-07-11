roteglia querciolese sabato di spettacolo

Sabato alle 21.15, sul campo neutro di Quattro Castella, si sfidano Olimpia Roteglia e Querciolese nel secondo quarto di finale del 74° Torneo della Montagna. La Querciolese si è qualificata all'ultimo istante, dopo aver ottenuto due vittorie consecutive nel girone A. La partita promette spettacolo, con le due squadre pronte a darsi battaglia per avanzare nel torneo.

Secondo quarto di finale per l’edizione numero 74° del Torneo della Montagna. Sarà un sabato di spettacolo (ore 21.15) sul neutro di Quattro Castella con lo scontro fra il quadrato Olimpia Roteglia e una Querciolese che ha acciuffato in extremis la qualificazione nel girone A grazie agli ultimi due hurrà in stecca. Percorso non agevole nemmeno per la formazione di mister Massimo Bardelli che ha chiuso al primo posto nell’intricato e qualitativo girone B a braccetto con Cervarezza e la matricola Athletic LC, esclusa dalla classifica avulsa, mentre c’è stata l’eliminazione eccellente del Villa Minozzo. Nei bianconeri importanti rientri dalle... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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