Roma tris di rinnovi in pochi giorni | dopo Dybala e Celik arriva anche Mancini

Da sololaroma.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

In pochi giorni, la Roma ha rinnovato i contratti di tre giocatori. Dopo aver ottenuto il consenso di Dybala e Celik, la società ha firmato anche con Gianluca Mancini. La notizia è stata riportata dal Corriere della Sera, che sottolinea come l'operazione sia stata accelerata da Tony D’Amico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Non c’è due senza tre, e stavolta a completare il tris ci pensa un nome che in pochi si aspettavano così presto. Tony D’Amico ha accelerato negli ultimi giorni sul fronte rinnovi in casa Roma, incassando i sì di Dybala, Celik e, a sorpresa, Gianluca Mancini, come racconta il Corriere della Sera. Il difensore centrale, il cui contratto sarebbe scaduto nel 2027, ha di fatto anticipato persino Lorenzo Pellegrini, che come la Joya e il terzino turco risulta formalmente svincolato dall’inizio del mese. Dybala e Celik: intesa raggiunta, si aspetta solo la firma. Per quanto riguarda i primi due dossier, l’accordo era già stato trovato da giorni, e siamo ormai alla fase dello scambio dei documenti. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Roma, tris di rinnovi in pochi giorni: dopo Dybala e Celik arriva a sorpresa anche Mancini

Leggi anche: Calciomercato Roma, i rinnovi oltre Dybala: Celik e Mancini pronti a firmare, Pellegrini quasi

Temi più discussi: Derattizzazione e deblattizzazione, ASM aggiorna il calendario; Calciomercato Roma, rinnovi sì o no?; Dybala sceglie ancora la Roma: rinnovo a cifre ridotte, la Champions al centro del progetto; Rinnovi Roma: fatta per Celik, blindati Dybala e Pellegrini.

roma tris di rinnoviLa Roma accelera: ecco quando si possono chiudere i rinnovi di Celik, Dybala e PellegriniÈ invece soltanto questione di tempo per Zeki Celik, che ha concluso il Mondiale con la Turchia e, dopo le vacanze, rientrerà a Trigoria con il rinnovo ormai pronto: manca solo l’annuncio ufficiale. P ... corrieredellosport.it

roma tris di rinnoviRoma, sette giorni al ritiro: tra mercato e rinnovi, inizia una settimana decisivaIniziano sette giorni importanti in casa Roma. Tra una settimana esatta, i giallorossi si ritroveranno al Centro Sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria per dare ufficialmente il via alla preparazion ... tuttomercatoweb.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web