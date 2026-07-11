Roma tris di rinnovi in pochi giorni | dopo Dybala e Celik arriva anche Mancini

In pochi giorni, la Roma ha rinnovato i contratti di tre giocatori. Dopo aver ottenuto il consenso di Dybala e Celik, la società ha firmato anche con Gianluca Mancini. La notizia è stata riportata dal Corriere della Sera, che sottolinea come l'operazione sia stata accelerata da Tony D’Amico.

Non c’è due senza tre, e stavolta a completare il tris ci pensa un nome che in pochi si aspettavano così presto. Tony D’Amico ha accelerato negli ultimi giorni sul fronte rinnovi in casa Roma, incassando i sì di Dybala, Celik e, a sorpresa, Gianluca Mancini, come racconta il Corriere della Sera. Il difensore centrale, il cui contratto sarebbe scaduto nel 2027, ha di fatto anticipato persino Lorenzo Pellegrini, che come la Joya e il terzino turco risulta formalmente svincolato dall’inizio del mese. Dybala e Celik: intesa raggiunta, si aspetta solo la firma. Per quanto riguarda i primi due dossier, l’accordo era già stato trovato da giorni, e siamo ormai alla fase dello scambio dei documenti. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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