roma su garnacho ma la distanza col chelsea resta ampia

La Roma ha manifestato un interesse concreto per Garnacho, ma la trattativa è complicata dalla notevole distanza economica con il Chelsea. La differenza tra le offerte dei due club rende difficile l’affare, nonostante il desiderio della squadra italiana di portare il giocatore in prestito. La trattativa resta aperta, ma al momento non ci sono sviluppi concreti.

Roma su Garnacho: interesse concreto, ma la distanza col Chelsea resta ampia e complica la trattativa. La Roma ha messo nel mirino Alejandro Garnacho, ma la distanza con il Chelsea resta ampia. I giallorossi puntano a un prestito oneroso con diritto di riscatto destinato a diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni, mentre i Blues continuano a chiedere 40 milioni per lasciarlo partire. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno L’esterno argentino arriva da una stagione altalenante a Londra: tra Premier League, coppe e Champions League ha collezionato 43 presenze, 8 gol e 4 assist, numeri che confermano il potenziale ma anche la discontinuità dell’ex Manchester United. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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