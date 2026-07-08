Non solo Napoli e Roma su Garnacho | il Chelsea fissa il prezzo

L’attaccante esterno sarà ceduto dai Blues questa estate. Il club inglese ha stabilito un prezzo di vendita e ha confermato l’interesse di diverse squadre italiane, tra cui Napoli e Roma. Le trattative sono in corso, ma ancora non ci sono accordi definitivi. La questione riguarda anche altri club europei interessati all’acquisto del giocatore.

L’attaccante esterno lascerà i Blues in estate, tutti i dettagli L’interesse di Napoli e Roma nei confronti di Alejandro Garnacho è noto ormai da tempo e le ultime indiscrezioni provenienti dall’ Inghilterra sono foriera di una buona e di una cattiva notizia per partenopei e giallorossi. (Ansa Foto) – calciomercato.it Secondo il giornalista Ben Jacobs, infatti, nelle ultime ore il Chelsea avrebbe confermato anche all’entourage del calciatore la volontà di cederlo in estate, ma al momento il club londinese non ha intenzione di accettare offerte in prestito per l’ala argentina. Stando alle informazioni in possesso di Team Talk, i campani e i capitolini non sarebbero tuttavia le uniche squadre italiane interessate al calciatore. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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¿Por qué Garnacho se fue al Chelsea en lugar de al Nápoles

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