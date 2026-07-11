La campagna abbonamenti parte con un ottimo piglio | 3.428 tessere sottoscritte più dell’anno scorso

Sono in totale 3.428 le tessere sottoscritte nel primo giorno della campagna abbonamenti dell’Atalanta per la stagione 202627. Il dato è aggiornato alle ore 19 di venerdì 10 luglio, esattamente a 9 ore di distanza dall’apertura delle ore 10. Si è partiti con la prima fase di prelazione, dove gli abbonati della scorsa stagione hanno la possibilità di confermare il posto occupato fino allo scorso maggio. E i numeri sono positivi, visto che rispetto all’anno scorso si registra anche un aumento: nel day one erano state sottoscritte 3.250 tessere. Alla New Balance Arena il viavai di tifosi è iniziato già in mattinata: intorno alle 9 si sono affacciati i primi gruppetti in attesa dell’apertura dei cancelli. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Union Brescia, parte la campagna abbonamenti 26/27: prezzi invariati rispetto allo scorso annoL’Union Brescia ha avviato la campagna abbonamenti per la stagione 2026/2027, mantenendo invariati i prezzi rispetto all’anno precedente.

Benevento, campagna abbonamenti 2026-27: day 2, più tessere rispetto al primo giornoNel secondo giorno della campagna abbonamenti per la stagione 2026-27, sono state sottoscritte 222 tessere dai supporter della squadra giallorossa,...

Temi più discussi: SS Lazio, parte la campagna abbonamenti: ora la scelta è dei tifosi. Tutte le informazioni; COMUNICATO STAMPA: LUNEDI' 6 LUGLIO PARTE LA CAMPAGNA ABBONAMENTI DEL BENEVENTO CALCIO TU; Fiorentina, parte la campagna abbonamenti 2026/27: tutte le date, le fasi e i prezzi; Ascoli Calcio, ecco date e prezzi degli abbonamenti. Parte dal 6 luglio la campagna Non sarà un’avventura.

Presidente Peghin: Per Padova parte un nuovo ciclo. Nuove iniziative e nuovi investimenti già partiti per lo stadio, con aumento di capienza a 12 mila spettatori, nuovi Skybox e un rifacimento della tribuna. Fra poco partirà la campagna abbonamenti padov x.com

La campagna abbonamenti parte con un ottimo piglio: 3.428 tessere sottoscritte, più dell’anno scorsoNel primo giorno di prelazione un anno fa non si andò oltre quota 3.250. Viavai durato tutto il giorno alla New Balance Arena, con le code già dalla mattina ... bergamonews.it

Campagna Abbonamenti Genoa e Sconto Pulsee reddit

Ssc Napoli, svelata la campagna abbonamenti per la stagione 2026/27. Si parte da venerdì 10 luglio: info e prezziLa campagna abbonamenti della Ssc Napoli per la stagione 2026/27. Si parte con le vendite da venerdì 10 luglio. Tutte le info e i vari prezzi ... mondonapoli.it