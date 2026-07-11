Roma rischia di perdere Manu Koné, centrocampista della nazionale francese, con un'offerta di 50 milioni di euro. L'affare con l’Atalanta per Ederson è fallito dopo le visite mediche, portando il Manchester United a puntare su Koné. I dettagli dell’operazione sono ancora in fase di definizione, mentre la società giallorossa valuta eventuali contromisure. La trattativa tra i club coinvolti prosegue senza conferme ufficiali.

I giallorossi rischiano seriamente di dire addio al forte centrocampista della Nazionale francese, la situazione. L’affare con l’Atalanta per Ederson è clamorosamente saltato dopo le visite mediche, ma il Manchester United non si perde d’animo e prepara l’assalto a un altro centrocampista della Serie A: Manu Koné. La Roma non vuole assolutamente privarsi del 25enne della Nazionale francese, ma le cose potrebbero cambiare in caso di offerta importante. Koné e Cristante (Ansa Foto) – calciomercato.it Koné sta disputando un buonissimo Mondiale con la Francia e, non a caso, il suo nome è finito adesso sul taccuino di alcuni dei principali club europeo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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© Calciomercato.it - Roma all’angolo, Koné via per 50 milioni: i dettagli

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