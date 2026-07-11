roghi nelle aree boschive il bilancio degli interventi

Oltre ottanta volontari e circa quaranta mezzi sono intervenuti in una settimana di operazioni continue per spegnere due incendi boschivi. Le squadre hanno lavorato senza pause per contenere le fiamme che hanno interessato le aree verdi. Nessuna persona è rimasta coinvolta, ma i vigili del fuoco hanno dovuto affrontare condizioni estreme per domare i roghi. Le operazioni proseguono per verificare eventuali focolai ancora attivi e mettere in sicurezza le zone interessate.

Oltre ottanta volontari, quasi quaranta mezzi operativi e una settimana di interventi senza sosta per fronteggiare due incendi boschivi che hanno messo alla prova il sistema provinciale di Protezione civile. È il bilancio delle operazioni condotte tra il 1° e il 7 luglio a Leggiuno e Mornago, dove la macchina dell’antincendio boschivo ha lavorato in stretta sinergia con Vigili del Fuoco, Regione Lombardia e numerose altre realtà del territorio. L’emergenza più impegnativa si è registrata a Leggiuno. Qui l’incendio è divampato nel primo pomeriggio del 1° luglio dopo che un fulmine ha colpito un’area boschiva, innescando un rogo che ha interessato circa 25 mila metri quadrati di vegetazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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