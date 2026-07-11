Una scalatrice altoatesina di 64 anni è precipitata di circa 40 metri sulla Roda del Diavolo, nel gruppo delle Coronelle. Stava arrampicando sul secondo tiro in cordata quando ha perso l’appiglio e ha caduto nel vuoto, fermandosi solo al suolo. La donna è rimasta gravemente ferita. Sul posto sono intervenuti i soccorritori. La vittima è stata trasportata in ospedale.

Stava arrampicando come prima di cordata sul secondo tiro quandoha perso l’appiglio volando nel vuoto e arrestando la caduta soltanto al suolo. Un volo di circa 40 metri sullaRoda del Diavolo, nel gruppo delle Coronelle, per una climber altoatesina di 64 anni che l’ha lasciata gravemente ferita. L’incidente, per cause ancora da accertare, si è verificato ad una quota di circa2.400 metri, lungo la parete Ovest, sulla via Kaufmann. Da quanto appreso,l’allarme è scattato intorno alle 10.30, lanciato daun’altra cordata di alpinistiche si trovava più in alto sulla stessa parete e che, avendo assistito alla scena ha potuto appurare la gravità della situazione, allarmando i soccorsi tempestivamente. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Roda del Diavolo, climber precipita per 40 metri: grave un’altoatesina

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