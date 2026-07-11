A Genova, durante un evento pubblico, Roberto Vannacci ha commentato sulla parola “remigrazione”, rispondendo alle critiche della sindaca che l’aveva definita “vergognosa”. Vannacci ha utilizzato un tono diretto, puntando il dito contro le affermazioni della prima cittadina e ribadendo le sue posizioni. La discussione si è accesa tra i due, senza ulteriori dettagli sui commenti specifici di ciascuno.

A Genova scontro tra Roberto Vannacci e la sindaca Silvia Salis sulla parola “remigrazione“. Il leader di Futuro Nazionale replica alle critiche della prima cittadina, che aveva definito “vergognosa” l’espressione. La tappa genovese di Vannacci arriva in un clima teso, con contro-presidi annunciati da sindacati e collettivi antifascisti. Vannacci, scontro con Silvia Salis Tappa genovese per Roberto Vannacci, europarlamentare e presidente di Futuro Nazionale, che sabato 11 luglio ha tenuto un comizio in via Cesarea, davanti al Teatro della Gioventù. Al centro dell’intervento, ancora una volta, lo scontro a distanza con la sindaca di Genova Silvia Salis. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Roberto Vannacci a Genova punge la sindaca Silvia Salis sulla remigrazione "vergognosa", la battuta

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