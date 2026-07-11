Genova Vannacci | Remigrazione vergognosa? Spieghiamo a Salis cosa vuol dire
Un ufficiale dell'esercito ha commentato le dichiarazioni di un politico sulla remigrazione, affermando che il termine è parte del vocabolario italiano. Ha aggiunto che, se il politico si vergogna della parola, può evitare di usarla, sottolineando che non si tratta di un termine proibito o sconosciuto. La discussione si è svolta in un contesto pubblico, senza ulteriori dettagli su eventuali implicazioni legali o politiche.
“La parola remigrazione fa parte del vocabolario italiano ed eventualmente le spieghiamo anche cosa vuol dire, se lei ne ha vergogna non la pronunci, mica la obbligo”. Lo ha detto il leader di Futuro nazionale Roberto Vannacci, a Genova a margine del comizio nel quartiere di Albaro, rispondendo a una domanda sulle parole della sindaca di Genova Silvia Salis, che ha definito “vergognosa” la parola remigrazione. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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