Genova Vannacci | Remigrazione vergognosa? Spieghiamo a Salis cosa vuol dire

Notizia in breve

Un ufficiale dell'esercito ha commentato le dichiarazioni di un politico sulla remigrazione, affermando che il termine è parte del vocabolario italiano. Ha aggiunto che, se il politico si vergogna della parola, può evitare di usarla, sottolineando che non si tratta di un termine proibito o sconosciuto. La discussione si è svolta in un contesto pubblico, senza ulteriori dettagli su eventuali implicazioni legali o politiche.