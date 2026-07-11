A Rivalta, un bistrot gestito da Brancatelli punta a valorizzare la Reggia come attrazione turistica e promuovere le eccellenze gastronomiche locali. La residenza degli Estensi, recentemente restaurata, diventa il fulcro di questa iniziativa. La scommessa del locale è di utilizzare il patrimonio culturale e storico per rafforzare l’offerta turistica e gastronomica della zona, puntando su prodotti e tradizioni locali come parte integrante dell’esperienza.

di Gabriele Gallo La Reggia..per Reggio, che faccia da volano per dare corpo anche a una vocazione turistica. A cominciare dalla valorizzazione, anche nella residenza degli Estensi di Rivalta, da poco restituita al suo originale splendore, delle nostre eccellenze gastronomiche. È la scommessa che vuole vincere "più che per me, per questa bellissima area che ha un enorme margine di sviluppo", Giovanni Brancatelli, titolare del Riva Alta Bistrot, il punto ristoro in seno all’ex residenza reale, diventato finalmente operativo, dopo un paio d’anni di vuoto in parte compensato dal food truck attivato da Luca Pirruccio. Ma l’opportunità di poter usufruire di un vero locale per Brancatelli, noto chef, titolare tra gli altri del Cacio & Pepe in centro storico, è decisamente un’altra cosa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rivalta, la novità a tavola . Il bistrot di Brancatelli : "La nostra scommessa per valorizzare la Reggia"

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