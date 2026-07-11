Rivals giovedì | FUTTIES Token o FoF? La risposta EA
Giovedì, EA Sports FC 26 Ultimate Team ha aperto tre negozi Token contemporaneamente: FoF Token Store, Champions Token Store e FUTTIES Store. I giocatori sono confusi sulla differenza tra FUTTIES Token e FoF Token. La presenza di tre negozi attivi nello stesso momento ha generato incertezza tra gli utenti. Nessuna comunicazione ufficiale ha chiarito quale negozio sia prioritario o quale Token utilizzare.
Con il lancio di FUTTIES, EA Sports FC 26 Ultimate Team si ritrova con tre negozi Token attivi contemporaneamente — FoF Token Store, Champions Token Store e il nuovo FUTTIES Store — e la confusione tra i giocatori è alle stelle. La domanda più cercata in queste ore è una sola: le Rivals di giovedì prossimo daranno ancora Festival of Football Token o già FUTTIES Token? La risposta ufficiale. Sì, sono già FUTTIES Token. EA Sports FC Direct Communication ha chiarito su X che le ricompense Rivals di questa settimana mostravano ancora l’etichetta “Festival of Football Token” per un semplice ritardo grafico, ma l’aggiornamento visivo sarebbe arrivato nei giorni successivi — mentre la quantità di token che i giocatori ricevono per le FUTTIES resterà invariata rispetto ai FoF Token attualmente mostrati. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
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