Rivals giovedì | FUTTIES Token o FoF? La risposta EA

Notizia in breve

Giovedì, EA Sports FC 26 Ultimate Team ha aperto tre negozi Token contemporaneamente: FoF Token Store, Champions Token Store e FUTTIES Store. I giocatori sono confusi sulla differenza tra FUTTIES Token e FoF Token. La presenza di tre negozi attivi nello stesso momento ha generato incertezza tra gli utenti. Nessuna comunicazione ufficiale ha chiarito quale negozio sia prioritario o quale Token utilizzare.