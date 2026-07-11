Rivals avrà una terza stagione su Disney+ | ecco quanti nuovi episodi e cosa aspettarsi

Da screenworld.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Facciamo un gioco: cosa succede quando la calma è solo apparenza, e tutto ciò che pensiamo sepolto torna a galla più vorace di prima? Non è una domanda campata in aria: con l’annuncio ufficiale della terza stagione di Rivals, la serie europea più vista al mondo su Disney+, scatta la vera partita. Ma davvero sappiamo dove ci porterà questa nuova stagione, o stiamo solo scalfendo la superficie di una guerra che è appena iniziata? Mazzate e filosofia: quando tutto sembra finire, tutto ricomincia. C’è un dettaglio che quasi stride: dopo il trionfo della seconda stagione, acclamata dalla critica, vincitrice di International Emmy e BAFTA, Rivals sembra pronta a riprendere da dove aveva lasciato. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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